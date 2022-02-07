Москва, , 09:24 — REGNUM Якобы существующая со стороны России «угроза» для Украины была выдумана Великобританией и США для того, чтобы начать «героическую» борьбу с Москвой и последующей своей «победы» в ней. Об этом 7 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как отметила российский дипломат, время уходит, а Россия все еще не совершает «нападения» на Украину.

«Расчёт заказавших эту «музыку» США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали «российскую угрозу», сами собрались на «героическую» борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей «победе», — написала она в своем сообщении.

Также Захарова уточнила, что подобные действия Вашингтона и Лондона были рассчитаны на то, чтобы отвлечь внимание от политических кризисов в своих странах, слив при этом миллиардные суммы для вооружения т.н. «неокрепших демократий» и возродив свой имидж «непобедимых» стран после провала западной политики в Афганистане.

При этом официальный представитель МИД РФ указала, что Европейский союз в ситуации вокруг Украины не является беспристрастной стороной.

«Отстаивает свою сферу влияния, застолбленную еще в 2013 году, когда в Брюсселе, не брезгуя средствами и переступив через возражения законного правительства страны, отчаянно продавливали ассоциацию Украины с Евросоюзом», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава украинского минобороны Андрей Загороднюк заявил, что у России не имеется достаточного для начала полномасштабных действий количества военных около границ Украины.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.