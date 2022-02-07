п. Светлый, , 09:23 — REGNUM Томские следователи организовали проверку после обнаружения тел молодого человека и несовершеннолетней девушки в посёлке Светлом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Трупы были найдены утром 4 февраля в разных квартирах без видимых телесных повреждений. Предварительно установлено, что накануне они проводили время вместе, после чего разошлись по домам и легли спать. Утром оба не проснулись.

В настоящее время эксперты устанавливают причины смерти. Следователи также проверяют версию об употреблении молодыми людьми запрещённых веществ накануне вечером.

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ ранее появилась информация, что погибшие в компании знакомых распивали спиртное и употребляли наркотики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области нашли тела 17-летней девушки и парня