Парадайс, США, 7 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Сборная Столичного дивизиона одержала победу над командой Центрального дивизиона в финале Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Michael Miller Евгений Кузнецов

В составе команды Столичного дивизиона шайбы забросили российский нападающий Евгений Кузнецов, а также Клод Жиру, сделавший дубль, Крис Крайдер и Джек Хьюз.

У сборной Центрального дивизиона голами отметились Клейтон Келлер, Назем Кадри и Джо Павелски. Российский форвард Кирилл Капризов отдал результативную передачу.

В полуфинале Матча звёзд НХЛ Столичный дивизион победил Тихоокеанский дивизион со счётом 6:4, а Центральный дивизион обыграл Атлантический дивизион со счётом 8:5.