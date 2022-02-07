Якутск, 7 февраля 2022, 09:29 — REGNUM Эксперты раскритиковали намерение властей Якутии доставлять в северные районы продукты питания дирижаблями. Эти воздушные суда очень подвержены влиянию ветра и обледенению, заявил News.Ykt.ru глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин.
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Особое внимание он также обратил на непригодность дирижаблей при использовании для перевозки грузов. Если увеличивать грузоподъёмность этих судов, то больше должна быть и их гелиевая оболочка, но при этом снижается управляемость и растёт зависимость от погодных условий.
Как сообщало ИА REGNUM, о намерении в 2023 году запустить в Якутии дирижабль для связи с северными районами республики заявил председатель правительства региона Андрей Тарасенко. По его словам, в первую очередь дирижабли будут использовать для обеспечения отдалённых территорий продуктами питания.