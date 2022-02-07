Якутск, 7 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Эксперты раскритиковали намерение властей Якутии доставлять в северные районы продукты питания дирижаблями. Эти воздушные суда очень подвержены влиянию ветра и обледенению, заявил News.Ykt.ru глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин.

Дирижабль

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«Мы в своё время досконально изучили вопрос эксплуатации дирижаблей. И я могу утверждать, что сама идея применения этих воздушных «динозавров» в Арктике — дилетантство. Конечно, есть свои плюсы, к примеру для средней полосы России, но в Арктике на первое место выходят минусы: огромная парусность дирижабля, его зависимость от погоды и подверженность обледенению», — отметил Клим Галиуллин.

Особое внимание он также обратил на непригодность дирижаблей при использовании для перевозки грузов. Если увеличивать грузоподъёмность этих судов, то больше должна быть и их гелиевая оболочка, но при этом снижается управляемость и растёт зависимость от погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении в 2023 году запустить в Якутии дирижабль для связи с северными районами республики заявил председатель правительства региона Андрей Тарасенко. По его словам, в первую очередь дирижабли будут использовать для обеспечения отдалённых территорий продуктами питания.