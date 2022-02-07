Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Вопрос о возможной отправке дополнительных подразделений вооружённых сил США в Европу оставил без прямого ответа американский президент Джо Байден. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Джо Байден Twitter.com/JoeBiden

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«Я не собираюсь выдвигать предположения», — сказал Байден.

Кроме того, журналисты спросили у Байдена, хочет ли он что-то передать военным, которых перебросили в Польшу для усиления восточного фланга НАТО. Глава США выразил военным поддержку, подняв вверх кулак.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля официальный представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что дополнительные американские войска на время перебросят в Германию, Польшу и Румынию в связи с обострением обстановки в Европе и якобы нависшей над Украиной «российской угрозой».

Читайте также: Пентагон подтвердил переброску войск в Германию, Румынию и Польшу