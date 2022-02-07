Чебоксары, 7 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Чувашии с учётом резкого роста пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно (то есть на дому), создан медико-консультационный центр. Здесь будут оказывать первичную помощь и организуют дистанционное наблюдение за пациентами с коронавирусом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, вновь созданный центр планируют запустить 7 февраля после завершения тестовых работ.

Cap.ru Чувашские врачи

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Ситуацию с коронавирусом глава Чувашии Олег Николаев оценил как «стабильно тяжёлую»:

«Число амбулаторных пациентов растёт достаточно быстро. Но растёт и число тех, кто лечится стационарно».

По словам вице-премьера — министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, в настоящее время амбулаторно лечатся 11 тыс. пациентов с коронавирусом.

Олег Николаев сообщил, что идёт разворачивание новых направлений оказания медицинской помощи — в частности, на площадке волонтёрного центра в Чебоксарах создан медико-консультационный центр. Владимир Степанов пояснил, что здесь будут работать медицинские специалисты, которые дадут первичную консультацию, а также организуют дистанционное наблюдение за амбулаторными пациентами.

«Более 30% звонков на телефоны «горячих линий» связано с бытовым человеческими вопросами, которые после консультации снимаются», — сказал глава минздрава.

Министр здравоохранения также добавил, что 7 февраля будут идти тестовые работы, после чего вновь созданный центр заработает в полном формате.