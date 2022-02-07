Тбилиси, , 09:17 — REGNUM Служба государственного аудита выявила в Национальном музее Грузии множественные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Грузия Анна Кумицкая © ИА REGNUM

«В Национальном музее нет единой базы данных для учёта экспонатов, механизмов контроля, обеспечивающих соответствие условий защиты музейного имущества и бухгалтерского учета. Это увеличивает риски мошенничества, физического повреждения экспонатов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, проверка выявила, что многие музейные экспонаты хранятся на чердаках или в подвалах, где не обеспечены надлежащие условия хранения. Из-за этого артефакты могут получить повреждения.

Кроме того, сообщается, что более 300 экспонатов вывезены на выставки, где срок их пребывания дважды продлевали на год. Действия руководства музея названы «нецелесообразными». В минкульте считают, что отчет подтверждает необходимость реформ в Национальном музее, которые начались в апреле 2021 года.

Стоит отметить, что бывший министр юстиции Грузии Тея Цулукиани возглавила минкульт в марте 2021 года. После этого начался её конфликт с руководством Национального музея. Цулукиани обвинила его в пропаже 53 ценных картин, которые в годы правления страной Михаилом Саакашвили были переданы грузинским посольствам в ряде стран. В музее эти обвинения отрицают.