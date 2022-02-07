Уфа, , 09:16 — REGNUM Участились случаи телефонного мошенничества, совершаемые лицами, которые представляются сотрудниками Следственного комитета России. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

В полицию стала чаще поступать информация о случаях телефонного мошенничества, где неизвестные лица представляются сотрудниками Следственного комитета России и просят перечислить деньги на указанный ими счет, чтобы избежать хищения денежных средств.

Следователи напоминают гражданам, что необходимо быть бдительными и сразу же сообщать стражам порядка о таких фактах.

Отмечается, что зачастую звонки совершаются с использованием спецпрограмм для подмены номера телефона. При этом используются номера телефонов, которые имеются в открытом доступе на официальных сайтах следственных управлений и сайта Следственного комитета РФ.

«Так, собеседники в телефонном разговоре сообщают о том, что действуют в рамках расследования уголовного дела и предупреждают, что их денежные средства вот-вот должны быть похищены мошенниками, либо на них будет оформлен кредит без их ведома. Они предлагают в целях предотвращения хищения и выявления преступников оформить кредит самому и перечислить кредитные или имеющиеся на счету гражданина деньги на указанный ими счет. При этом телефонные мошенники заверяют, что после завершения «следственных действий» все средства буду возвращены. Нередко звонку лжесотрудника СК России предшествует звонок якобы сотрудника службы безопасности банка, который предупреждает о том, что будут звонить из правоохранительных органов и называет конкретную фамилию», — говорится в сообщении.

Сообщается, что схемы мошенничества могут отличаться, при этом во всех случаях человека склоняют к перечислению денег на счет, указанный лжесотрудником Следственного комитета. Помимо этого, фиксируются случаи, когда мошенники требуют сообщить данные банковской карты и это тоже является способом хищения денег со счета.

В Следственном комитете РФ сообщили, что лица, которые предлагают направить деньги на счета либо сообщить им данные банковской карты, не являются сотрудниками СК РФ либо других органов власти России.