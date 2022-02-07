* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 7 февраля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Международная организация «Репортёры без границ» сообщают, что с момента прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе в Афганистане были задержаны 50 журналистов.

Jourdom.ru СМИ

В своем последнем отчете Международный комитет Красного Креста обвинил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «прямом вмешательстве» в работу СМИ и нарушении закона о СМИ.

Агентство установило, что несколько СМИ получили от разведывательной службы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) телефонные звонки с угрозами и повестки на допросы, передаёт BBC.

По сообщению «Репортёров без границ», начальник 53-го отдела разведывательной службы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), курирующего СМИ, недавно «пригласил» ряд журналистов и пригрозил им, что «если вы не хотите, чтобы я вырвал вам языки, уразумейте, какие вопросы можно освещать, какие — нет».

Однако пресс-секретарь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид написал в Твиттере, что сообщения о жалобах и опасениях в отношении СМИ находятся «в стадии расследования».

Муджахид заявил, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «привержено свободе средств массовой информации, и что СМИ обязаны быть нейтральными и приверженными религиозным и национальным ценностям. Мы работаем над устранением препятствий для СМИ. Мы также призываем средства массовой информации соблюдать закон о СМИ».

По данным «Репортёров без границ», последний случай задержания произошёл с репортёром телеканала Ariana News Асламом Хиджабом, который был арестован возле своего офиса 31 января вместе со своим коллегой, Варисом Хасратом. Агенты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увезли их в неизвестном направлении и продержали под стражей 48 часов.

По данным агентства, задержания журналистов «часто были насильственными» и длились от нескольких часов до недели.

Журналисты, освещающие уличные протесты женщин в Кабуле, также подвергаются преследованиям со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так называемая «разведка» «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заменила бывшее Агентство национальной безопасности Афганистана, её возглавляет Абдул Хак Васек, который подчиняется непосредственно премьер-министру правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Репортёрам без границ» стало известно, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только причастна к задержаниям журналистов, но и что несколько СМИ получили телефонные звонки с угрозами и повестки на допрос от агентства.

«Угроза вырвать языки журналистам, чтобы помешать им освещать те или иные вопросы, совершенно неприемлема. Журналисты должны иметь возможность заниматься своей профессиональной деятельностью без постоянной угрозы ареста и пыток», — подчеркнул Реза Моаейни, глава отдела Ирана и Афганистана этой организации.

Инструкции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для СМИ

Помимо угроз от разведслужбы, журналисты в Афганистане сталкиваются с министерством поощрения добродетели и предотвращения порока, которое отвечает за соблюдение законов шариата в обществе.

22 ноября 2021 года министерство издало директиву, призывающую журналистов не брать интервью у аналитиков, критикующих «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и не приглашать их на теледебаты. А женщинам-журналисткам предписали носить полностью закрывающий хиджаб.

Руководители четырех частных телеканалов в Кабуле, TOLOnews, One, Ariana и Shamshad, были вызваны в министерство информации и культуры 16 и 22 декабря. На совещании, на котором присутствовали представители службы безопасности и министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, представителей СМИ предупредили о неукоснительном исполнении директивы от 22 ноября.

«Репортёры без границ» заявляют, что «осуждают рост угроз, вызовов на допросы и произвольных арестов, которым журналисты и средства массовой информации подвергаются в Афганистане за последние два месяца».

Забихулла Муджахид, пресс-секретарь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заместитель министра информации и культуры, недавно заявил, что в настоящее время в столице и во всех провинциях страны «используется прежний закон о СМИ, и если в него будут внесены какие-либо изменения, мы сообщим об этом всем СМИ».

Примерно через шесть месяцев после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над страной, афганский закон о СМИ был фактически отменен.

«Мы пытаемся возродить комиссию по нарушениям СМИ», — заявил Муджахид, что, по его словам, «предотвратит недоразумения и решит возникающие проблемы».

В соответствии с законом о СМИ, в бывшем правительстве министр информации и культуры возглавлял комиссию по расследованию нарушений СМИ, против которого протестовали защитники свободы прессы, которые спрашивали: «Будет ли она беспристрастно расследовать деятельность СМИ и насилие в отношении журналистов?«

Афганистан занимает 122-е место из 180 стран в последнем Мировом индексе свободы прессы, опубликованном организацией «Репортёры без границ» в апреле 2021 года.