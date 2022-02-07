Тюмень, , 09:12 — REGNUM В Тюмени в связи с публикацией информации о невыплате заработной платы водителям ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 4» по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

Водители скорой помощи, которые работают с 4-й поликлиникой, сообщили в социальных сетях о том, что не получали зарплату с декабря 2021 года. При этом они обслуживают автомобили и заправляют их за свой счёт. Руководство медучреждения, по их словам, неоднократно обещало закрыть долги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в департаменте здравоохранения пояснили, что водители данной поликлиники не входят в штат учреждения. Они работают в сторонней организации, являющейся аутсорсером. И оплата труда, согласно договору, должна быть произведена 8 февраля.

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