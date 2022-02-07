Улан-Удэ, 7 февраля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Бурятии по итогам 2021 года цены на товары и услуги выросли в среднем на 9,4%, что выше среднероссийских показателей на 1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экономики республики.

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«Наибольший вклад в инфляцию 4,4 процентных пункта дал рост цен на продовольственные товары (11%)», — отметили в ведомстве.

Лидерами по росту цен стали некоторые виды овощей. Так, цены на капусту за год выросли практически в три раза, на свёклу, а также на молоко и молочную продукцию — вдвое. Чеснок и картофель подорожали в полтора раза.

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