Анкара, , 09:10 — REGNUM Приглашения Соединенных Штатов в Черное море необходимо не допустить, так как в результате этого будут иметь место сложные последствия для всего региона. Об этом 7 февраля заявил генеральный секретарь турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Перинчека, в случае расширения Североатлантического альянса (НАТО) это будет иметь последствия, как для Москвы, так и для Анкары.

При этом он уточнил, что США «пичкают» своими вооружениями расположенные около Турции Грецию и Украину для того, чтобы последние могли проводить провокации.

«Мы понимаем, что Украина, как и Греция, служит интересам Вашингтона. Приглашение США на Черное море будет иметь очень сложные последствия. Необходимо не допустить посторонних сил на Черном море», — отметил генеральный секретарь турецкой партии «Родина»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что расширение НАТО в восточном направлении является угрозой не только для России, но также и для Турции, Ирана и Китая.