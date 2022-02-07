Красноярск, 7 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Красноярском крае число заболевших коронавирусной инфекцией на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей увеличилось более, чем в три раза. Об этом 7 февраля в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

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По его словам, рост заболеваемости регистрируется среди всех возрастных групп. В то же время большинство заболевших имеют лёгкие или бессимптомные формы. Основное количество заболевших приходилось на прошедшей неделе на Красноярск.

За прошедшие сутки в крае зарегистрировано 4639 случаев заражения коронавирусом. Горяев отметил, что количество госпитализированных в среднем за прошедшую неделю не превышало 10% от общего числа заболевших: «Фактически число ежедневных госпитализаций в течение недели не имело выраженных тенденций и находилось на одном уровне».

Доминирующим в Красноярском крае стал штамм коронавируса «Омикрон». За неделю он выявлен более чем в 75% исследованных проб.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 февраля в Красноярском крае выявлено 208 435 носителей коронавируса, выздоровели 173 834 человек, скончались 9547 ковид-пациентов.