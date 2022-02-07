Владивосток, 7 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли 7 февраля поправки к закону «Об отдельных вопросах в области обращения с животными», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗС ПК.

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Пакет поправок расширяет полномочия органов местного самоуправления в области обращения с животными и предусматривает увеличение финансирования из краевого бюджета. Также документом вводится обязательная маркировка собак, мониторинг количества животных без владельцев и закрепляется создание единой базы данных таких животных на территории Приморья.

Предусмотрено увеличение норматива количества животных без владельцев, подлежащих отлову, а также стоимости услуг по обращению с ними. Так, на отлов одной безнадзорной особи будет выделяться 2500 рублей вместо 884 рублей, транспортировку до приюта и возврат на прежнее место обитания — по 1700 рублей вместо 1066,7 рублей, на содержание в течение 20 календарных дней — 6300 рублей вместо 3306,75 рублей. Кроме того, законопроектом устанавливается норматив стоимости учета, маркирования, вакцинации и стерилизации одного животного без владельца в размере 4691,47 рубля.

Важным пунктом поправок является создание единой базы маркированных собак, куда региональная ветеринарная инспекция будет включать информацию как о безнадзорных животных, так и о собаках, имеющих хозяев. При этом, с 1 июня 2022 года для владельцев собак вводится обязанность маркировать своих питомцев и ставить их учет.

Отдельная статья посвящена особенностям работы органов местного самоуправления при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в связи с угрозой жизни и здоровью граждан, исходящей от собак без владельцев.

Предусматривается возможность выплачивать гражданам 2 тыс. рублей за доставку в приют бездомного животного, не имеющего маркировки.

Отмечается, что в 2021 году в Приморье зарегистрировано 202 случая нападения собак на людей, 55 человек пострадали от укусов.

Как сообщало ИА REGNUM, после нападения стаи собак на пожилую женщину под Рязанью организована доследственная проверка.