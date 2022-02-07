7 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Отлов бродячих собак и регистрация животных — до сих пор актуальные темы. Пользователи интернета вновь предлагают кардинальное решение проблемы, не видя иного выхода.

Наталья Хомутова, , 09:33 — REGNUM В Кувандыкском городском округе Оренбургской области администрация объявила о том, что с 7 февраля в муниципалитете начнется отлов собак. Чиновники отметили, что поступают многочисленные жалобы на стаи бродячих животных в жилом секторе. Правда, начнется только первый этап — отловят всего 20 собак.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце января округ получил областную субсидию в размере 850 800 рублей на организацию мероприятий по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску бездомных животных. Этой суммы хватит на 70 собак.

Между тем особого восторга это сообщение не вызвало. В своих комментариях люди указывают на то, что выпуск обратно в места, откуда животных забрали, делает отлов бессмысленным.

«А толку их отлавливать, если выпускаете обратно? Они от вашей стерилизации кидаться на людей не перестанут», — сказала Галина К.

«От стерилизации они станут добрее? Не будут нападать?» — оставлен еще один комментарий.

Нашлись и зоозащитники, которые призывают не отлавливать кормящих собак, в противном случае щенки погибнут.

Стоит отметить, что тема расплодившихся бродячих собак в городах и весях России обсуждается не первый год. Закон где-то работает со скрипом, а где-то вовсе нерабочий. В многих муниципалитетах нет приютов для животных. На строительство нужно место, время и деньги. А собаки плодятся. Пока построят один приют, уже надо другой строить… Сокращения популяции не происходит.

В качестве решения проблемы бездомных собак власти предлагают ввести обязательную регистрацию собак. Пользователи интернета активно обсуждают эту инициативу. Немногих она вдохновляет.

«После регистрации собак будут отправлять по путёвкам в санатории. Их уничтожать пора, пока жители сами за это не взялись. Негуманно, но если ситуацию запустить — будет значительно хуже. Растерзанные собачьими стаями люди — это уже не тема разговора о гуманности. А собаки уже с животами бегают — через несколько месяцев их популяция увеличится в несколько раз», — оставлен комментарий на площадке информресурса 63.ru.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В первую очередь будьте гуманными к людям. Собаки стаями нападают, а человек один. Значит, только отстрел или усыпление. И денег не надо столько выделять, а приюты надо строить для людей. Это пустой разговор, всё равно всё разворовывают», — сделал вывод другой комментатор.

«Какая-то проблема непонятная… Все должны быть выловлены и помещены в приют, из приюта кому надо возьмут себе, за выброс — штраф, не справляешься — обратно в приют. Больных и агрессивных усыпить. Заводчики, разводчики — под контроль. Все гуляния с бирками, чипами, если вдруг потеря. Без — штраф. В основном же стаи бегают — не пудели и не таксы, а дворняги. Порода не для дома, если только частный сектор да на дачу люди берут. Ну, а далее что происходит? Либо сбежал, либо дали сбежать… Виноват человек. Обязать СНТ, охрану, всех собаководов следить, и если вдруг — сразу в приют, чтобы не было стаи и не бегали оголодавшие в город», — оставлено очередное мнение на интернет-площадке.

Предложение об обязательной регистрации собак люди называют очередной глупостью бездарных управленцев.

«Введите налог для собачников, тысяч пятьдесят и обязательный отчет о её здоровье — каждый год. Чипируйте. Сдохла — справку от ветеринара. Жалко бродячих — отдайте любителям с точно такой же отчетностью и налогами. Остальных — на живодерню. Жизнь людей превыше всего. Да и какая разница покусанному человеку — зарегистрированная собака его покусала или нет», — предлагает вариант решения проблемы интернет-пользователь.

Стая собак Пресс-служба администрации Оренбурга

«Давно нужно вернуться к советской и постсоветской гуманной практике контроля диких животных на улицах города. Гуманно и экологически чисто, перестрелять всех бродячих собак — и вся недолга», — категоричен комментатор. По его словам, зоозащитники немного «погавкают» и успокоятся.

Между тем проблема нарастает. Собаки плодятся. Дичают. Проявляют агрессию. Всё чаще люди говорят, что они за гуманность, но необходима регуляция таких уже диких животных. Пока власти размышляют, как сделать закон рабочим, какие еще предпринять меры, люди решаются на самосуд. Так, в пригороде Орска Оренбургской области появился догхантер. Кто-то взялся за ружье и отстреливает собак. Причем под пули попадают и домашние животные.

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