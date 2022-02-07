Реюньон, Франция, 7 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Почти 10 000 человек остаются без электричества на французском острове Реюньон из-за обрушившегося ранее циклона «Бацирай», сообщает Le Figaro.

Pxhere.com Без электричества

Прохождение тропического циклона «Бацирай» у побережья Реюньона нанесло значительный ущерб электросети, затронув до 145 000 потребителей.

Напомним, из-за циклона «Бацирай» пострадали 12 жителей острова Реюньон во Франции.