Варшава, , 09:05 — REGNUM В Польше всю прошлую неделю наблюдалось выявление примерно одинакового количества новых случаев заражения коронавирусом каждый день, что может говорить о стабилизации эпидемиологической обстановки в рамках текущей волны. Об этом в эфире Polskie Radio сообщил вирусолог из Варшавского университета Влодзимеж Гут.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За минувшие сутки подтверждено 45 749 новых случаев заражения, что примерно совпадает с остальными днями на этой неделе. Кажется, мы выходим на плато», — заявил ученый.

При этом Гут отметил, что несмотря на стабилизацию числа новых случаев заражения в Польше, эпидемические показатели все еще находятся на очень высоком уровне.

«Мы задержались на определенном уровне и только спустя несколько недель мы сможем проанализировать, с чем мы имеем дело — со спадом волны заражений или результатом введенных ограничений», — сказал вирусолог.

Напомним, за все время пандемии в Польше подтверждены свыше 5,129 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также 106,5 тысячи летальных исходов с диагнозом COVID-19. Количество полностью вакцинированных граждан в республике приближается к отметке в 22 миллиона.