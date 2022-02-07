Петропавловск-Камчатский, , 09:04 — REGNUM На Камчатке возбуждены уголовные дела в отношении 21-летнего неоднократно судимого жителя села Апача Усть-Большерецкого района, которого подозревают в применении насилия и оскорблении представителя власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля в краевом СУ СКР.

Полицейский Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Злоумышленника, который совершил мелкое хулиганство, наряд доставлял в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В это время он нанес несколько ударов полицейскому, а затем высказывал оскорбления в адрес сотрудников органов МВД.

Рецидивист признал свою вину и раскаялся.

Ка сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке силовики задержали двух местных жителей, которым инкриминируется сразу несколько уголовных преступлений.