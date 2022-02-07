Улан-Удэ, 7 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор двум мужчинам 28 и 34 лет, обвиняемым в разбойном нападении и убийстве человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, подсудимые ранее вместе отбывали наказание в исправительном учреждении.

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Летом 2020 года они случайно встретились в Улан-Удэ, после чего сообща занялись бродяжничеством и поисками заработков. Через некоторое время они устроились на работу на животноводческой стоянке, где постоянно жил 56-летний работник.

Вечером 3 июля обвиняемые распивали спиртное на новом месте работы. Когда алкоголь закончился, мужчины решили оглушить кувалдой спящего старого работника, чтобы не мешал, и похитить с фермы скот.

«Однако от ударов молотом, нанесенных одним из злоумышленников по голове своей жертвы, потерпевший скончался на месте происшествия. Расправившись с ним, молодые люди похитили вещи покойного, после чего уложили в грузовой автомобиль «Камаз 5511», стоявший на ферме, двух баранов, инструменты и другое имущество», — отметили в управлении.

Однако до Улан-Удэ они не доехали из-за сломавшейся машины. Вскоре правоохранители задержали обвиняемых — они шли пешком в сторону города с частью вещей.

По итогам слушаний, Верховный суд республики признал подсудимых виновными и приговорил к 22 и 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.