Москва, 7 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В 2021 году экономика Москвы, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, вернулась к допандемийным показателям. Оборот розничной торговли вырос на 35%, сообщается на портале мэра столицы.

Москва-Сити. Москва

На треть вырос объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности: увеличился выпуск товаров химической отрасли, продуктов питания, лекарств, бумаги и электрического оборудования. Превысили показатели 2020 года сферы промышленности, строительства, транспорта и торговли.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, 2021 год подтвердил устойчивость экономики Москвы. Это был знаковый год. Он показал, что экономика Москвы сумела успешно трансформироваться под новые реалии, а предприятия адаптировались к новому спросу.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская экономика смогла адаптироваться к непростым условиям, возникшим из-за распространения коронавируса, заявлял мэр Москвы Сергей Собянин.

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