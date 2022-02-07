Челябинск, 7 февраля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Следственный комитет России занялся делом по факту нападения в Челябинске собаки на семилетнего мальчика. Об этом сообщает региональное следственное управление.

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Материалы проверки были переданы из полиции в СКР. Предстоит провести процессуальную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в Советском районе Челябинска. Мальчик гулял во дворе дома, и собака искусала его лицо.