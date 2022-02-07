Москва, 7 февраля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Некоторые напитки мешают организму человека восстановиться после перенесенного COVID-19, сообщила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«После перенесенной коронавирусной инфекции следует воздерживаться некоторое время от крепкого кофе и черного чая, отдавая предпочтение воде. Также в список запрещенных я бы внесла сладкие газированные напитки, пакетированные соки. Лучше готовить это дома», — сказала она.

По ее словам, основным питьем при восстановлении после COVID-19, как и во время болезни, должна быть простая вода.

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Врачи также отметила, что быстрее восстановиться помогут приготовленные дома морсы и настой на основе зеленого чая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко назвал эффективный способ восстановления после COVID-19.

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