Фукусима , Япония, 7 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. На аварийную японскую АЭС «Фукусима-1» на будущей неделе прибудет группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая проверит безопасность программы сброса в океан накопившихся там больших массивов «в целом очищенной» от радиоактивных веществ воды. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба МИД Японии.

(сс) IAEA Imagebank АЭС «Фукусима»

Уточняется, что эксперты МАГАТЭ пробудут на «Фукусиме-1» в период с 14 по 18 февраля и в ходе этой проверки оценят безопасность плана по сбросу воды с аварийной АЭС, против чего ранее протестовали соседние страны и японские рыболовецкие кооперативы.

Также отмечается, что первоначально группа должна была прибыть в Японию в декабре минувшего года, однако из-за обострения эпидемиологической ситуации в стране визит группы отложили.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января утечка как минимум четырёх тонн специального раствора, необходимого для поддержания ледяной стены, построенной под аварийной АЭС «Фукусима-1», была обнаружена на станции.