Яунде, 7 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Лучшим игроком Кубка африканских наций по футболу признан нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба турнира в Twitter.

Екатерина Лаут Садио Мане

На турнире Мане сыграл во всех семи матчах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

В финальном матче против сборной Египта Мане на седьмой минуте не реализовал пенальти, но в серии послематчевых 11-метровых исправился и принёс своей команде победу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Сенегала впервые выиграла Кубок африканских наций, обыграв в финале сборную Египта. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сенегальские футболисты были точнее — 4:2.