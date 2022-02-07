Чита, 7 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. С начала года в Забайкалье возникли две аварии, которые пришлось ликвидировать с использованием резерва ресурсов, сформированного на случай ликвидации ситуаций чрезвычайного характера. Об этом сегодня, 7 февраля, в ходе оперативного совещания известил вице-премьер правительства Забайкальского края Сергей Гордеев.

Krd.ru Коммунальная авария

«Одно из таких происшествий произошло на прошедшей неделе. В Оловяннинском районе был частично переморожен водовод. Совместно с районом мы организовали срочные мероприятия, был выдан аварийный запас. В настоящее время угроза отсутствия водоснабжения ликвидирована», — пояснил чиновник.

Главе муниципального образования поручено провести проверку и выяснить причину возникновения аварийной ситуации.

Вице-премьер также отметил, что для восполнения аварийного запаса в 2022 году минимально необходимо выделить 20 миллионов рублей.

«Это позволит восполнить запас по тем позициям, которые мы выдали, и увеличить наполняемость тех позиций, которые не обеспечены еще фактическим наличием материалов — в первую очередь это теплоизоляция», — отметил Сергей Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нерчинске (Забайкальский край) в ночь на 19 января произошла серьезная коммунальная авария на теплосетях, пришлось отключать котельную на несколько часов.

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