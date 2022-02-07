Чонып, Южная Корея, 7 февраля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. На одной из ферм в южнокорейском городе Чонып провинции Чолла-Пукто обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом 6 февраля сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Ylrrw.cn Птичий грипп

По их словам, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают порядка 18 тыс. уток.

Известно, что это уже тридцать третий случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы.

В министерстве отметили, что эксперты приступили к экстренной дезинфекции всех птицефабрик в стране, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.