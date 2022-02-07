Париж, 7 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая запланирована на 7 февраля, сообщили в Елисейском дворце.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

В 40-минутной беседе главы Франции и США обсудили ситуацию вокруг Украины.

Эммануэль Макрон заявил своему американскому коллеге, что «обсудит условия деэскалации» на границе с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь Соединенных Штатов обсудил с министром иностранных дел Франции ситуацию вокруг Украины и укрепление восточного фланга НАТО.