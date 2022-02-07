Москва, 7 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В России предлагают расширить пределы допустимой самообороны при проникновении в жилище. Так, гражданам могут предоставить право защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства незаконно проникших в дом или квартиру лиц всеми способами. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы РФ от ЛДПР. Об этом сообщает газета «Известия».

(сс) ToNic-Pics Самооборона

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Отмечается, что законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» уже направлен на отзыв в правительство России и Верховный суд РФ.

«Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нём лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Также отмечается, что проникновение в жилище может привести к убийству, причинению тяжкого вреда здоровью, изнасилованию или похищению человека, при этом владелец жилья ограничен пределами необходимой обороны и должен оценивать характер опасности насилия или угрозы.

Тема подобных изменений в законодательство поднималась ранее, однако инициатива не нашла поддержки, инициативы были отклонены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года президент страны Владимир Путин поручил Верховному суду провести анализ действующих в России законодательных норм, касающихся превышения самообороны. А в случае необходимости представить свои предложения по совершенствованию этих статей, норм регулирования, подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что средства защиты должны соответствовать средствам нападения и не превышать тех средств нападения, которые используются преступниками.