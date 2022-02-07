Чита, 7 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Забайкалье по состоянию на 7 февраля поступило более 750 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса. Подробности о ходе масштабной прививочной кампании со ссылкой на заместителя губернатора Инну Щеглову сообщает пресс-служба краевого правительства.

PublicDomainPictures Вакцинация

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"Вакцины в Забайкальском крае достаточно. На сегодняшний день остаток — более 108 тысяч, всего поступило 750 тысяч комплектов доз, в том числе 720 доз «Гам-Ковид-Вак-М» для подростков», — пояснила чиновница.

Известно, что регион располагает более чем 75 тысячами комплектов доз вакцины «Спутник V». Также в Забайкалье присутствует «Спутник Лайт» — 10,5 тысячи дозы, «ЭпиВакКорона» — 12,5 тысячи доз, «КовиВак» — 9,6 тысячи комплектов доз, «Гам-Ковид-Вак-М» — 61 комплект доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 6 февраля 2022 года от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 639 696 человек (+10 553 за неделю). Также первый компонент вакцины получили 659 детей (+119 за неделю).

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