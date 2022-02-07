Якутск, 7 февраля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В 2023 году в Якутии запланирован запуск первого дирижабля для связи с северными районами республики. Об этом заявил председатель правительства региона Андрей Тарасенко, сообщило ТАСС.

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«Мы сегодня прорабатываем вопрос дирижабля. И я думаю, в 2023 году у нас первый дирижабль пойдет уже для связи с районами, вплоть до того, что это и пассажирские перевозки», — отметил Андрей Тарасенко.

По его словам, в первую очередь дирижабли будут использовать для обеспечения отдалённых территорий продуктами питания. К 2030 году на территории Якутии собираются создать 13 торгово-логистических точек, с помощью которых будут решаться вопросы с отправкой продовольствия на труднодоступные территории. Два из них уже открыты в посёлках Усть-Куйга и Белая Гора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в октябре 2021 года грузы в отдалённые населённые пункты начали доставлять с помощью малой авиации, открылся торгово-логистический центр в посёлке Белая Гора. В Арктических районах восстановили авиаплощадки, на которые могут приземляться самолёты с продовольствием. Там, где такой возможности нет, продукты питания сбрасывают с самолёта на парашютах.