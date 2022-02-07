Кызыл, 7 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле вечером 6 февраля произошёл пожар в здании центра тувинской культуры. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

61.mchs.gov.ru Пожарные

Сообщение о возгорании в деревянном здании поступило около 19:09 по местному времени. На место происшествия по повышенному рангу выехали сразу шесть пожарных расчётов.

«В одном из помещений открытым пламенем горела мебель и бытовая техника. Благодаря оперативным действиям удалось не допустить масштабного распространения огня. Возгорание ликвидировано», — отметили в управлении.

В настоящее время на месте работают дознаватели, которые уточнят причину пожара.