В России изменились правила для больных COVID-19 и контактных лиц
Москва, 7 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В России с 6 февраля вступили в силу новые правила в отношении больных COVID-19 и контактировавших с ними людей. Нововведения разъяснили в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Срок лечения больных COVID-19 на дому сокращается до семи дней при отсутствии симптомов заболевания. Больничный после семи дней закрывается автоматически.
Отменен режим самоизоляции (карантин) для людей, контактировавшим с больным COVID-19. Если человеку открыли больничный как контактному лицу, то документ автоматически закроется 7 февраля.
Классы в школах и группы в детских садах возобновляют очную работу 7 или 8 февраля — точную дату устанавливают сами школы и детские сады.
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