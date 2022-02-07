Уфа, 7 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Понижение температуры воздуха до — 21 °C ожидается в Башкирии. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Сообщается, что 8 и 9 февраля в республике ожидается снег. Столбик термометра в регионе ночью может понизиться до — 21 °C, днем может потеплеть до — 7 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в результате схода снега с крыши здания пострадал один человек.