Владивосток, 7 февраля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Во Владивостоке силовики задержали двух местных жителей, которым инкриминируется сразу несколько уголовных преступлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

40.мвд.рф Фальшивые деньги

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Установлено, что двое мужчин 32 и 48 лет организовали сбыт фальшивых купюр в 5 тыс. рублей в магазинах розничной торговли и на рынках во Владивостоке, Надеждинском и Михайловском районах края. Полицейские установили причастность фигурантов к сбыту 11 фальшивых банкнот.

В ходе обысков по местам жительства задержанных изъяты 48 купюр с признаками подделки.

Также обнаружены шприцы с наркотиком общей массой свыше 47 гр.

В гараже одного из фигурантов обнаружен боевой пистолет с патронами и прибором бесшумной беспламенной стрельбы, а также травматический пистолет. Изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело. Одного из задержанных заключили под стражу, второй находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области перед судом предстанет житель Свердловской области обвиняемый в сбыте фальшивых купюр.