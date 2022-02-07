Вашингтон, 7 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и ряд стран Североатлантического альянса отправляют на Украину оружие и боеприпасы, которые Киев попросил для «сдерживания России», тем самым установился «воздушный мост», пишет американская газета Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Отмечается, что с 22 января, когда глава Белого дома Джо Байден одобрил выделение военной помощи Киеву, на Украине приземлились восемь грузовых самолетов США. Всего Вашингтон отправили Киеву порядка 650 тонн оружия и снаряжения.

Вместе с тем страны альянса, в том числе Великобритания и страны Прибалтики, прислали Украине «множество оружия».

По словам представителя Пентагона, поставки оружия продолжаются. Власти США выявляют дополнительное оборудование, которое хранится на складах министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред Донецкой Народной Республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что полученное от западных стран вооружение Киев стягивает к линии соприкосновения с Донбассом.

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