Пятигорск, Ставропольский край, 7 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Пятигорске произошел пожар в жилом трехэтажном доме. Загорелась мансардная надстройка в здании, расположенном на углу улиц Кирова и Братьев Бернардацци. Пожарным пришлось эвакуировать жильцов дома, всего более 20 человек. Информации о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС. Инцидент произошел днем 6 февраля.

Mchs.gov.ru Пожар

«По прибытии подразделений вызов подтвердился, обнаружено загорание мансардной надстройки трехэтажного жилого многоквартирного дома на площади 270 кв. м», — говорится в сообщении МЧС по Ставрополью.

В 15:20 огнеборцы завершили ликвидацию открытого горения. Всего в тушении пожара участвовали 76 человек, применялось 20 единиц техники. Пострадавших и погибших нет.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания, временно 13 человек размещены в гостинице. Власти города намерены провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.