Москва, 7 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Москве 7 февраля ожидается около нуля градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

«В течение дня метеоусловия в Центральной России будут определяться влиянием и прохождением тёплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим цоклоном «Роксана», — рассказал он на странице в Instagram.

По словам Тишковца, в столице ожидается облачная погода, пройдёт кратковременный снег. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.

В Москве потеплеет до околонулевых значений, в Подмосковье будет от минус трёх до плюс двух.