Циклон «Роксана» принёс в Москву потепление
Москва, 7 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Москве 7 февраля ожидается около нуля градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Дарья Антонова ИА REGNUM
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«В течение дня метеоусловия в Центральной России будут определяться влиянием и прохождением тёплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим цоклоном «Роксана», — рассказал он на странице в Instagram.
По словам Тишковца, в столице ожидается облачная погода, пройдёт кратковременный снег. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.
В Москве потеплеет до околонулевых значений, в Подмосковье будет от минус трёх до плюс двух.