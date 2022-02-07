Улаганский район, Алтай, 7 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки после COVID-19 выздоровел 31 пациент. Всего за время пандемии коронавирус победили 24 271 житель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число случаев инфицирования достигло 27 931, в том числе за сутки выявлено 197 новых носителей. Наибольший прирост зафиксирован в Улаганском районе, где диагноз подтвердился у 35 жителей. Новые случаи выявили также в Усть-Канском, Усть-Коксинском, Шебалинском и других районах.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 617, в том числе 569 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 956, за весь период — 389 259», — добавили в оперштабе.