Тбилиси, 7 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Грузии 7 февраля из-за непогоды ограничили проезд при движении по ведущей к границе с Россией трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс, которую также называют Военно-грузинская дорога. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог республики.

«Новости Владикавказа» КПП «Верхний Ларс»

По данным ведомства, на участке Гудаури — Коби запрещён проезд грузовикам с прицепом или полуприцепом из-за угрозы схода лавины. Остальным видам транспорта проезд разрешён.

На участке Млета — Гудаури движение транспорта разрешено с ограничениями. Машины там должны ехать только по лавинозащитным тоннелям и без остановок. Для автобусов, автомобилей с прицепами и полуприцепами проезд по тоннелям осуществляется в одностороннем порядке. Это будут контролировать сотрудники патрульной полиции.

Стоит отметить, что в Грузии в 2021 году началось строительство новой трассы от Тбилиси к границе с Россией. По проекту она будет короче, а также обойдет участки, по которым опасно проезжать зимой.