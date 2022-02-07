Ташкент, 7 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Мигранты из Узбекистана заняли первое место по числу патентов на работу, выданных в России в прошлом году. Об этом 7 февраля сообщает Подробно.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По данным журналистов, всего за прошлый год было оформлено 2 221 826 патентов, из которых гражданами Узбекистана — 1 316 569, гражданами Таджикистана — почти 787 тысяч и гражданами Азербайджана — почти 65 тысяч.

Кроме того, сообщает издание, патенты оформили граждане Украины (37 тысяч) и Молдавии (17 тысяч).

Ранее МВД России также отмечало, что трудовые мигранты из Узбекистана стали первой по численности группой среди иностранцев, приехавших на заработки в Россию в 2021 году.