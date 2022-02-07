Азовский район, Ростовская область, 7 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Азовском районе Ростовской области огнеборцы ликвидировали крупный пожар в сельском магазине. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

61.mchs.gov.ru Пожар

О возгорании на улице Луговой в селе Маргаритово стало известно в 3:22 мск 6 февраля. Площадь пожара составила 300 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Более трёх часов на месте происшествия от МЧС России работали семь человек и четыре единицы техники.