Токио, 7 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Упорные переговоры для заключения мирного соглашения собирается вести с Россией премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он заявил об этом 7 февраля на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий» (так в Японии называют южную часть российских Курильских островов — ред.), который проходил в формате онлайн из-за связанных с пандемией ограничений.

(сс) 首相官邸ホームページ Фумио Кисида

По словам Кисиды, он искренне сожалеет о том, что территориальный вопрос между Россией и Японией всё еще не решен и между двумя странами до сих пор не заключен мирный договор.

«Я намерен вести упорные переговоры с РФ по этому вопросу, следуя всем достигнутым ранее соглашениям, включая те, что были заключены на высшем уровне в Сингапуре в 2018 году», — сказал премьер-министр Японии.

При этом он также отметил, что сожалеет о том, что из-за пандемии коронавируса между двумя странами второй подряд год не проводятся безвизовые обмены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что японское правительство выразило протест России в связи с запланированными ракетными стрельбами в южной части островов Курильской гряды.