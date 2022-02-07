Екатеринбург, 7 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на площади 1905 года снова появилась парковка для автомобилей. Ранее здесь находился ледовый городок. Его демонтаж завершили 6 февраля. Об этом журналистам сообщили в городской администрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Площадь 1905 года

Парковку открыли сегодня, 7 февраля. На площади автомобилисты уже паркуют свои машины, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.

Как ранее сообщало РЕ, открытие ледового городка на площади 1905 года состоялось 29 декабря. На его строительство потратили 24 млн рублей. Темой ледового городка стали русские сказки.