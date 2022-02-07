Джакарта, 7 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. За последнюю неделю число случаев заражения коронавирусом в Индонезии значительно увеличилось, сообщает CNN Indonesia.

United Nations Photo Индонезийская семья

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В период с 23 по 29 января количество случаев COVID-19 за неделю составило 47 310 человек. А в период с 30 января по 5 февраля число случаев COVID-19 достигло 149 660.

Пожилых жителей Индонезии в возрасте 60 лет и старше, у которых есть сопутствующие заболевания и которым не делали прививки, попросили не выходить из дома в течение следующего месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии туристический автобус, перевозивший группу туристов из Сукохарджо, врезался в скалу.

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