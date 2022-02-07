Калуга, 7 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Калужской области промышленное производство в январе-декабре 2021 года выросло на 6,3% по сравнению с январем-декабрем 2020 года. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

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Увеличение объемов производства зафиксировано во всех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, выросли на 31,2%, энергетический сектор, тепло‑ и газоснабжение — на 15,4%, добывающие отрасли — на 10,2%, обрабатывающие производства — 5,6%. Высокие темпы роста к аналогичному периоду 2020 года частично объясняются так называемым «эффектом базы» — в 2020 году производство было снижено в связи с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Из составляющих обрабатывающих производств по сравнению с январем-декабрем 2020 года зафиксирован наибольший рост в производстве кокса и нефтепродуктов — в два раза, в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — на 25,5%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 16,1%.

Одновременно в регионе отмечено значительное снижение в деятельности полиграфической и копировании информации — на 36,1%, в производстве прочих транспортных средств и оборудования — на 17,8%.