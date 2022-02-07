Екатеринбург, 7 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге отреставрируют здание Уральского политехнического колледжа на проспекте Ленина 89. На обновление готовы потратить 35,6 млн рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

ru.torange.biz Ремонт

Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо будет предусмотреть пять поточных аудиторий для 50 учащихся, 43 аудитории для 25 учащихся и четыре для 14 студентов. Кроме того, подрядчик должен будет оборудовать семь компьютерных классов. В колледже модернизируют библиотеку и сделают зону коворкинга для студентов.

В учебном заведении появится автоматизированный гардероб конвейерного типа с системой автоматического поиска и доставки одежды. В нем будет предусмотрена и возможность ручного обслуживания.

Подрядчику предстоит завершить ремонт к 15 декабря текущего года. Заявки можно подать до 21 февраля. Победителя выберут 24 февраля.