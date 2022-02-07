Ташкент, 7 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Ташкентской области Узбекистана построят технопарк «Чирчик», он расположится на территории общей площадью 31,24 гектара. Об этом 7 февраля сообщает администрация города Чирчика.

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Технопарк построят в соответствии с распоряжением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и на основании договоренностей между городской мэрией, АО «Узкихимпром» и администрацией Татарии в сотрудничестве с АО «Химград» (Татария).

Техномарк построят, в том числе, для привлечения иностранных и отечественных инвестиций по организации производства востребованной на внешнем рынке и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью. На его территории будет налажена локализация высокотехнологичной продукции на основе местного сырья и материалов и другое.

«Срок деятельности технопарка составляет 30 лет с возможностью дальнейшего продления», — сообщили в мэрии.

Также сообщается, что на его территории будут действовать особый налоговый, таможенный и валютный режимы.