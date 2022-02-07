Екатеринбург, 7 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Свердловской области местные жители лишились крупных сумм денег из-за якобы бесплатных роллов. Об этом сообщает региональный главк МВД.

sayama Роллы

36-летняя жительница Нижнего Тагила потеряла 40 тысяч рублей. По её словам, в одной из соцсетей она увидела рекламу якобы одного банка о том, что у клиентов есть возможность получить роллы в подарок. Она ввела данные своей банковской карты, а затем и пароль подтверждения. После этого она потеряла возможность заходить в свой личный кабинет, и в офисе банка ей сообщили, что деньги выведены с её счёта.

Также на рекламу бесплатных роллов клюнула жительница Новоуральска 1963 года рождения. Она лишилась 54 тыс. рублей.