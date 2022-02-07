Тарбагатайский район, Бурятия, 7 февраля 2022, 08:34 — REGNUM В Тарбагатайском районе Бурятии правоохранители ищут подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Вечером 4 февраля неизвестный водитель неустановленного автомобиля в посёлке Николаевский сбил пешехода, после чего скрылся с места аварии. Пострадавший 1991 года рождения скончался.
«Просим всех кто владеет информацией о ДТП позвонить по телефону 29−29−02», — призвали в управлении.
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